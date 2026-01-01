SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount

Основные особенности:
1. Быстросъемное магнитное крепление.
2. Высококачественное немецкое оптическое стекло компании Schott.
3. Многослойное просветляющее покрытие.
4. Гидрофобное защитное покрытие устойчиво к появлению царапин.
5. Тонкая оправа большого диаметра исключает виньетирование.
6. Отсутствие “Cross”-эффекта.
7. Ограничители на значениях ND2 и ND32 для точной и удобной регулировки
Магнитное крепление обеспечивает быструю установку и снятие фильтра (адаптер с креплением M-mount входит в комплект). Большой диаметр оправы исключает виньетирование кадра даже при использовании сверхширокоугольных объективов. Светофильтр изготовлен из высококачественного немецкого оптического стекла компании Schott и имеет многослойное просветляющее и гидрофобное защитное покрытие.
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. При установке фильтра удостоверьтесь, что небольшие выступы на оправе фильтра совпали с соответствующими пазами на адаптере.
2. Не используйте фильтр при сильной тряске, вибрации или ветре.
3. Предохраняйте поверхность фильтра от попадания агрессивных жидкостей.