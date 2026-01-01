images
images
images
images
images
images
SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount
SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount
SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount
SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount
SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount
SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount

SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount

SmallRig
Артикул: MTG-2758

SmallRig 4386B MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый с ааптером M-mount. Нейтральный фильтр с переменной плотностью SmallRig MagEase Magnetic VND (ND 2–32) обеспечивает уменьшение светопропускание объектива от 1 до 5 ступеней. Это может быть необходимо для получения эффекта размытия движущихся объектов при фотосъемке, за счет использования длительных выдержек в дневное время. А также для регулировки экспозиции при съемке видео, чтобы использовать фиксированное отношение выдержки к частоте кадров (например, 1/50 при 25 кадрах/сек) в разных условиях освещенности. 

Описание

Основные особенности:
1. Быстросъемное магнитное крепление.
2. Высококачественное немецкое оптическое стекло компании Schott.
3. Многослойное просветляющее покрытие.
4. Гидрофобное защитное покрытие устойчиво к появлению царапин.
5. Тонкая оправа большого диаметра исключает виньетирование.
6. Отсутствие “Cross”-эффекта.
7. Ограничители на значениях ND2 и ND32 для точной и удобной регулировки

Магнитное крепление обеспечивает быструю установку и снятие фильтра (адаптер с креплением M-mount входит в комплект). Большой диаметр оправы исключает виньетирование кадра даже при использовании сверхширокоугольных объективов.  Светофильтр изготовлен из высококачественного немецкого оптического стекла компании Schott и имеет многослойное просветляющее и гидрофобное защитное покрытие.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. При установке фильтра удостоверьтесь, что небольшие выступы на оправе фильтра совпали с соответствующими пазами на адаптере.
2. Не используйте фильтр при сильной тряске, вибрации или ветре.
3. Предохраняйте поверхность фильтра от попадания агрессивных жидкостей.

Комплектация

  • Фильтр MagEase Magnetic VND - 1 шт.
  • Адаптер с креплением M-mount – 1 шт.
  • Салфетка для протирки – 1 шт.
  • Пластиковый футляр для хранения и переноски фильтра – 1шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Самоучитель по селфи
Самоучитель по селфи
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
1 мая
1 мая
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.