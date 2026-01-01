RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 52mm

Описание

UV-фильтр поглощает ультрафиолетовое излучение и снижает голубоватый оттенок дневного света. Благодаря высокой степени светопропускания и отсутствию искажения при цветопередаче данный фильтр в качестве защитного можно использовать, не снимая, и устанавливать с ним другие фильтры. Фильтр защитит переднюю линзу объектива от попадания пыли, влаги и отпечатков пальцев. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами.