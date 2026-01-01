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снят с производства RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 37 мм
снят с производства RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 37 мм

снят с производства RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 37 мм

Raylab
Артикул: DAN-7555

Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 37 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 37 мм.

Описание

снят с производства RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 37 мм

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