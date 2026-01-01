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RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 52 мм
RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 52 мм

RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 52 мм

Raylab
Артикул: DAN-7547

Защитный фильтр RayLab UV MC Slim Pro, ультрафиолетовый, диаметр - 52 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 52 мм.

Описание

RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 52 мм

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