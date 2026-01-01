RayLab UV фильтр защитный ультрафиолетовый 37 мм

Артикул: DAN-7544

Защитный ультрафиолетовый фильтр RayLab UV, диаметр - 37 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с определенной длиной волны, повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 37 мм.