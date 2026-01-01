RayLab UV фильтр защитный ультрафиолетовый 37 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Защитный ультрафиолетовый фильтр RayLab UV, диаметр - 37 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с определенной длиной волны, повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 37 мм.
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