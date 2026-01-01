RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 43mm

Описание

Нейтральный светофильтр переменной плотности снижает количество проходящего света на необходимую величину позволяя увеличивать длину выдержки, без строгой привязки к значениям диафрагмы и величины ISO. Уменьшение количества света позволяет получить различные эффекты при съемке: эффект «мистической воды», портретная съемка с малой глубиной резкости при ярком свете, видеосъемка зеркальными камерами и т.д. Крайне полезен при съёмке видео на DSLR камеры позволяя подстраиваться под освещение без изменений значения выдержки.