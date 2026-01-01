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RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 43mm
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 43mm

RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 43mm

Raylab
Артикул: MTG-3473

RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 43mm. Нейтральный светофильтр переменной плотности позволяет контролировать количество света, проходящего через объектив (в диапазоне от ND2 до ND400). Изготовлен из высококачественного полированного стекла.

Описание

Нейтральный светофильтр переменной плотности снижает количество проходящего света на необходимую величину позволяя увеличивать длину выдержки, без строгой привязки к значениям диафрагмы и величины ISO. Уменьшение количества света позволяет получить различные эффекты при съемке: эффект «мистической воды», портретная съемка с малой глубиной резкости при ярком свете, видеосъемка зеркальными камерами и т.д. Крайне полезен при съёмке видео на DSLR камеры позволяя подстраиваться под освещение без изменений значения выдержки.

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