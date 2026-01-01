RayLab CPL фильтр поляризационный 62 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Поляризационный фильтр RayLab CPL, диаметр - 62 мм.
Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметаллических поверхностей, повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 62 мм.
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