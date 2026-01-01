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Phottix VND Variable Filter (45118) фильтр нейтрально серый регулируемый 82 мм

Phottix VND Variable Filter (45118) фильтр нейтрально серый регулируемый 82 мм

Phottix
Артикул: NVF-5218

Phottix VND Variable Filter – фильтр нейтрально серый, регулируемый.

Благодаря фильтру можно управлять освещенностью от 2 до 8 стопов. Он крепится как обычный фильтр для объективов. Диаметр, мм – 82.

Описание

С данной моделью фильтры вы имеете возможность изменять нейтральную плотность в соответствии с изменениями погодных условий. Данный фильтр произведен на базе высококачественной оптики, изготовленной в Германии. Фильтр как нельзя лучше подходит для минимизации виньетирования.

С фильтром Phottix VND значительно упрощена фокусировка. Все, что нужно – уменьшить значение фильтра и вернуть его в прежнее положение после фокусировки. Это гораздо удобнее, чем снимать фильтр с объектива, а затем устанавливать его обратно.

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Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 82 мм.

250 ₽
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