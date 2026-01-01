Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV (40206) УФ-фильтр с нанопокрытием 72 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV – защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе. Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 72.
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