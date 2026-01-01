images
Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 77 мм

Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 77 мм

Phottix
Артикул: NVF-5236

Phottix Pro-Grade PMC Ultra Slim 1 мм UV – ультратонкий поляризационный светофильтр с многослойным покрытием. С его помощью можно уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 77.

Описание

Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 77 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
Родни Смит
Родни Смит
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.