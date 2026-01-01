Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 77 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Pro-Grade PMC Ultra Slim 1 мм UV – ультратонкий поляризационный светофильтр с многослойным покрытием. С его помощью можно уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 77.
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