Hoya PROTECTOR FUSION ONE 72 мм защитный фильтр

Артикул: DAN-7342

Светофильтр Hoya PROTECTOR FUSION ONE 72 мм защитный Серия HOYA Fusion ONE дополняет прекрасно зарекомендовавшую себя серию фильтров Pro 1D, которую высоко ценят фотографы-любители и профессионалы по всему миру. Серия Fusion ONE — качественные светофильтры с характеристиками, которые непременно оценят фотографы: многослойное просветление исключительно высокое светопропускание высококачественное оптическое стекло тонкая оправа На поверхность светофильтра нанесено жиро- и влагоотталкивающее покрытие.