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Hoya PROTECTOR FUSION ONE 72 мм защитный фильтр

Hoya PROTECTOR FUSION ONE 72 мм защитный фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7342

Светофильтр Hoya PROTECTOR FUSION ONE 72 мм защитный Серия HOYA Fusion ONE дополняет прекрасно зарекомендовавшую себя серию фильтров Pro 1D, которую высоко ценят фотографы-любители и профессионалы по всему миру. Серия Fusion ONE — качественные светофильтры с характеристиками, которые непременно оценят фотографы: многослойное просветление исключительно высокое светопропускание высококачественное оптическое стекло тонкая оправа На поверхность светофильтра нанесено жиро- и влагоотталкивающее покрытие.

Описание

Hoya PROTECTOR FUSION ONE 72 мм защитный фильтр

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Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель
Наличие
более 10 шт

Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB 3.0 на USB-C. 

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


5 100 ₽
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