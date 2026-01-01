Hoya PL-CIR UV HRT 37 мм поляризационный фильтр. 

Описание

Этот эффект часто применяется при съемке дневных пейзажей: небо становится более глубоким и насыщенным, лучше прорисовываются облака. При этом яркость неотраженного света остается без изменений. Фильтр также устраняет цветные рефлексы, благодаря чему цвета становятся более чистыми и насыщенными. Не пропускает ультрафиолетовые лучи.

Фильтр HRT CIR-PL UV изготовлен из особой поляризационной пленки HRT (High Resolution and Transmission) с улучшенным пропусканием света. Благодаря этому он имеет высокую степень светопропускания - на 25% больше света, чем обычные поляризационные фильтры, давая тем самым преимущество в светосиле на 1/3 ступени. В отличии от обычной поляризационной пленки, не искажает цветовую схему будущего кадра под воздействием UV лучей, т.к. их успешно отсекает.