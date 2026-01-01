Fujimi Soft фильтр портретный 40.5 мм

Артикул: DAN-4932

Портретный фильтр Fujimi Soft 40,5 мм.

Смягчающий фильтр диаметром 40,5 мм, смягчает изображение по всему полю кадра без изменения цветового баланса. Предохраняет линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар подходит для портретной съемки и съемки пейзажей при хорошем солнечном освещении.