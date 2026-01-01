Fujimi Soft фильтр портретный 40.5 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Портретный фильтр Fujimi Soft 40,5 мм.
Смягчающий фильтр диаметром 40,5 мм, смягчает изображение по всему полю кадра без изменения цветового баланса. Предохраняет линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар подходит для портретной съемки и съемки пейзажей при хорошем солнечном освещении.
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