FST NANO-X CPL+VARI-ND нейтральный поляризационный фильтр переменной плотности 77мм

Описание

Уникальный фильтр - cовмещает в себе нейтральный фильтр с переменной плотностью и поляризационный циркулярный фильтр.

Нейтральный фильтр с переменной плотностью предназначен для регулировки светового потока попадающего в объектив. Позволяет снимать с максимально открытыми диафрагмами при ярком солнечном освещении, а также в студии при использовании импульсных вспышек. За счет увеличения длительности выдержки можно получить эффект сглаживания.

Поляризационный циркулярный фильтр предназначен для повышения детализации объекта съемки.

Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.