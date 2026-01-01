Falcon Eyes UV 55 mm ультрафиолетовый фильтр

Артикул: DAN-5444

Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UV 55 мм.

Фильтр для объектива диаметром 55 мм. Оправа - алюминий. Фильтр снижает воздействие ультрафиолетовой части спектра и защищает переднюю линзу от повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.