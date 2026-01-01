Falcon Eyes UV 55 mm ультрафиолетовый фильтр

Характеристики:
- диаметр - 55 мм
- материал оправы - алюминий
- материал светофильтра - стекло
- просветление - однослойное с каждой стороны
- тип оправы - стандартная, с резьбой
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UV 55 мм.
Фильтр для объектива диаметром 55 мм. Оправа - алюминий. Фильтр снижает воздействие ультрафиолетовой части спектра и защищает переднюю линзу от повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter