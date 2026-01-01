Falcon Eyes CPL 82 mm циркулярный поляризационный фильтр

Артикул: DAN-5442

Циркулярный поляризационный фильтр Falcon Eyes CPL 82 мм.



Циркулярный поляризационный фильтр для объектива диаметром 82 мм. Оправа - алюминий. Фильтр предназначен для уменьшения бликов и отражений во время съемки. С его помощью можно усилить насыщенность и глубину на пейзажных фотографиях. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.