Falcon Eyes CPL 82 mm циркулярный поляризационный фильтр

Характеристики:
- диаметр - 82 мм
- материал оправы - алюминий
- материал светофильтра - стекло
- просветление - однослойное с каждой стороны
- тип оправы - стандартная, с резьбой
Москва
Малая Семеновская 3с6
Циркулярный поляризационный фильтр Falcon Eyes CPL 82 мм.
Циркулярный поляризационный фильтр для объектива диаметром 82 мм. Оправа - алюминий. Фильтр предназначен для уменьшения бликов и отражений во время съемки. С его помощью можно усилить насыщенность и глубину на пейзажных фотографиях. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Chris James Blackout 500 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Цвет – черный. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цена указана за один погонный метр.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-82 мм.