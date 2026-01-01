images
images
images
images
images
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 77 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 77 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 77 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 77 мм
Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 77 мм

Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 77 мм

Bessa
Артикул: NVF-9176

Bessa MC Slim CPL – фильтр поляризационный для объектива диаметром 77 мм.

Светофильтр предназначен для уменьшения бликов от отражающих поверхностей, например, вода и стекло; усиления цвета и уменьшения контраста в пейзажных съемках. Устанавливается путем закручивания светофильтра в резьбовое крепление объектива. Изготовлен из МС-стекла и алюминия. Диаметр – 77 мм.

Описание

Bessa MC Slim CPL фильтр поляризационный для объектива 77 мм

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5558
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

3 560 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Арт. NVF-8859
Fotokvant CAP-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.

210 ₽
В корзину

Видео

Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.