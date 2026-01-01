Benro PD UV WMC Ø 62 мм светофильтр ультрафиолетовый.

Описание

Изготовлен из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения.



16-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,5% при 420-680 Нм).



Многослойное покрытие WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.



Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.



Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.



Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.