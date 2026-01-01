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Benro PD CPL-HD WMC Ø 55 мм светофильтр поляризационный
Benro PD CPL-HD WMC Ø 55 мм светофильтр поляризационный
Benro PD CPL-HD WMC Ø 55 мм светофильтр поляризационный

Benro PD CPL-HD WMC Ø 55 мм светофильтр поляризационный

Benro
Артикул: MTG-0653

Benro PD CPL-HD WMC Ø 55 мм светофильтр поляризационный. 

Фильтр предназначен для уменьшения отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Делает изображения более чёткими, с большей детализацией, увеличивая насыщенность и контраст. 

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

12-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,0% при 420-680 Нм).

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает  переотражение и засветку. 

Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.

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