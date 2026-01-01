Benro PD CPL-HD WMC Ø 52 мм светофильтр поляризационный.

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
12-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,0% при 420-680 Нм).
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-3 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.
Falcon Eyes LFPB-3 не требует арматуры для складывания. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 90х90х90 см. Вес - 1,8 кг.