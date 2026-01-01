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B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano фильтр с переменной плотностью для объектива 55 мм

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano фильтр с переменной плотностью для объектива 55 мм

B+W
Артикул: MTG-0749

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano фильтр с переменной плотностью для объектива 55 мм.

Светофильтр с переменной плотностью B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 55mm предлагает возможность плавной регулировки оптической плотности фильтра и является универсальным инструментом, который можно использовать с различными значениями диафрагмы. Он разработан с учетом современных требованиий в области цифровых зеркальных видео технологий. Все фильтры Digital ND Vario имеют эксклюзивное просветление MRC Nano от компании-производителя Schneider. 

Описание

Гидрофобное просветление также предотвращает запотевание объектива при попадании из холодной среды в теплую. Светофильтры Digital ND Vario адаптируются к различным условиям и требованиям съемки для достижения необходимого эффекта. Они незаменимы во многих ситуациях: портретные фотографы, как правило, используют большую диафрагму даже при ярком освещении для того, чтобы отделить объект съемки от заднего плана. При съемке пейзажей фильтры помогают сделать проточную воду или поверхность моря мягче. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

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