B+W T-Pro CPL HTC KSM MRC nano 95мм циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Описание

Поляризационные фильтры Kasemann – эксклюзивная продукция производителя фильтров B+W класса High-end, известная во всем мире высочайшим качеством используемого стекла Schott. Благодаря улучшенному пропусканию света пленки High Transmission Circular, эти инновационные фильтры с наилучшим просветлением обладают высоким уровнем пропускания, поглощают меньше света и обеспечивают более яркое изображение в видоискателе.

MRC nano - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.

Светофильтр имеет экологически чистую упаковку.