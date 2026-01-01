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B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 58 мм
B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 58 мм
B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 58 мм
B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 58 мм
B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 58 мм

B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 58 мм

B+W
Артикул: MTG-0728

B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 58 мм. 

Ультрафиолетовый светофильтр B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano 58мм - инновационный продукт премиум сегмента в новейшей оправе T-Pro. Надёжно защищает переднюю поверхность дорогоcтоящего объектива от пыли, песка, брызг, царапин и отпечатков пальцев.

Описание

Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надёжного многослойного просветления MRC Nano («мульти защищенное покрытие» с повышенной прочностью к механическому воздействию), которое гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. Новейший продукт в оправе T-Pro, которая на 15% легче и тоньше, чем в XS-Pro, гарантирует ещё большую эффективность использования, а водоотталкивающее покрытие  уменьшает вероятность прилипания к объективу малейших частиц пыли или капель воды за счет использования новых производственных технологий. Производитель Schneider Kreuznach (Германия). 

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