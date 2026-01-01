B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano фильтр ультрафиолетовый для объектива 82 мм. 

Описание

Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надёжного многослойного просветления MRC Nano («мульти защищенное покрытие» с повышенной прочностью к механическому воздействию), которое гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. Новейший продукт в оправе T-Pro, которая на 15% легче и тоньше, чем в XS-Pro, гарантирует ещё большую эффективность использования, а водоотталкивающее покрытие уменьшает вероятность прилипания к объективу малейших частиц пыли или капель воды за счет использования новых производственных технологий. Производитель Schneider Kreuznach (Германия).