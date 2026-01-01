B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 82 мм.

«Эффект лотоса» nano технологии обеспечивает еще большую эффективность использования и водоотталкивающее покрытие защитного светофильтра B+W уменьшает вероятность прилипания к объективу малейших частиц пыли или капель воды. Фильтр T-Pro на 15% легче и тоньше, чем в XS-Pro оправе за счет использования новых производственных технологий. Производитель Schneider Kreuznach (Германия).
Накамерная вспышка Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony.
Накамерная вспышка с мощностью импульса 76 Дж для Sony. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.