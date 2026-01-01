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B+W MASTER 803 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектив 77 мм
B+W MASTER 803 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектив 77 мм
B+W MASTER 803 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектив 77 мм

B+W MASTER 803 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектив 77 мм

B+W
Артикул: OLE-1685

B+W MASTER 803 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива 77 мм

Нейтрально-серый светофильтр плотности 0.9 имеет многослойное просветление MRC nano и диаметр 77мм. Используется, если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, а также в качестве универсального серого фильтра в цифровой фотографии. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. 

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ и ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

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