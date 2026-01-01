images
images
B+W F-Pro 110 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67мм
B+W F-Pro 110 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67мм

B+W F-Pro 110 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67мм

B+W
Артикул: OLE-2680

Нейтрально-серый светофильтр плотности 3,0 имеет диаметр 67 мм. Используется, если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа. Фильтр обладает возможностью понижения освещенности кадра на 10 ступени экспозиции (фактор фильтра 1000х).  На длительной выдержке позволяет создавать оригинальные эффекты при съемке городов и объектов архитектуры. Например, водопад уже не выглядит “замороженным”, наоборот, вода как бы “оживает”. Изображения двигающихся на улицах людей становятcя размытыми или невидимыми.

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ и ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.