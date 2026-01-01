B+W F-Pro 110 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67мм

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).



Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ и ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.