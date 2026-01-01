B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 77 мм.

Описание

Оправа Basic – это новый, оптимизированный вариант стандартной оправы (F-Pro), созданный специально для циркулярных поляризационных фильтров (PLC). Она отличается от классической F-Pro только ромбовидной насечкой, которая покрывает практически всю наружную поверхность оправы – для лучшего захвата. Как и F-pro, она выполняется из латуни, что обеспечивает легкую установку и снятие фильтра: латунь лучше алюминия скользит в резьбе и не «закисает», если фильтр оставить на объективе надолго. Высота профиля оправы не отличается от таковой у F-Pro: Basic позволяет использовать широкоугольные объективы: с фокусным расстоянием до 24 мм – свободно, менее 24 мм – возможно небольшое виньетирование, в зависимости от конструкции корпуса объектива. Все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.

Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков.