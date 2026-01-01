images
images
images
images
B+W BASIC S03 CPL MR циркулярный поляризационный фильтр для объектива 49 мм
B+W BASIC S03 CPL MR циркулярный поляризационный фильтр для объектива 49 мм
B+W BASIC S03 CPL MR циркулярный поляризационный фильтр для объектива 49 мм
B+W BASIC S03 CPL MR циркулярный поляризационный фильтр для объектива 49 мм

B+W BASIC S03 CPL MR циркулярный поляризационный фильтр для объектива 49 мм

B+W
Артикул: MTG-0696

B+W BASIC S03 CPL MR циркулярный поляризационный фильтр для объектива 49 мм.

Стандартный поляризационный фильтр от B+W. От фильтров серии Käsemann отличается более плотной поляризационной пленкой, которая хуже пропускает свет. Этот фильтр ограничивает светопропускаемость на 2.3 - 2.8 ступени (в зависимости от положения относительно солнца). Фильтр имеет 16-слойное просветляющее покрытие MRC (Multi-Resistant Coating), исключающее появление отражений и бликов (светопропускаемость более 99.5%). Покрытие MRC имеет твердый верхний слой, стойкий к появлению царапин и потертостей, а также отталкивающий влагу (воду, грязь, жир, и так далее). Капли дождя быстро скатываются по такому фильтру, не оставляя за собой следов.

Описание

Оправа Basic – это новый, оптимизированный вариант стандартной оправы (F-Pro), созданный специально для циркулярных поляризационных фильтров (PLC). Она отличается от классической F-Pro только ромбовидной насечкой, которая покрывает практически всю наружную поверхность оправы – для лучшего захвата. Как и F-pro, она выполняется из латуни, что обеспечивает легкую установку и снятие фильтра: латунь лучше алюминия скользит в резьбе и не «закисает», если фильтр оставить на объективе надолго. Высота профиля оправы не отличается от таковой у F-Pro: Basic позволяет использовать широкоугольные объективы: с фокусным расстоянием до 24 мм – свободно, менее 24 мм – возможно небольшое виньетирование, в зависимости от конструкции корпуса объектива. Все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.

Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Юджин Смит - сторонник &quot;субъективной&quot; фотографии
Юджин Смит - сторонник "субъективной" фотографии
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.