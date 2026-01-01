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B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 62 мм
B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 62 мм
B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 62 мм
B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 62 мм

B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 62 мм

B+W
Артикул: MTG-0683

B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 62 мм.

Градиентный светофильтр B+W BASIC 701 MRC 62mm Graduated ND 50% нового поколения - фильтр специального назначения для уменьшения чрезмерного контраста. Облака приобретают очертания, голубизна неба - глубину. Этот светофильтр можно вращать в креплении для адаптирования градации к горизонту. Многослойное просветление MRC гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и к различным неблагоприятным внешним факторам (пыль,влага,отпечатки пальцев). 

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Диаметр 62мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

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