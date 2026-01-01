B+W BASIC 486 UV/IR cut 67мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива

У светофильтра нет экспозиционного фактора.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Блокирующий УФ/ИК светофильтр для цифровой съемки диаметром 67 мм - фильтр специального назначения. Устраняет нежелательные ультрафиолетовые и инфракрасные составляющие света, приводящих к паразитным изображениям и снижению резкости. Предотвращает преобладание определенных цветовых оттенков и отсутствия резкости. Яркость, резкость и точность градации цветов изображения увеличиваются.
У светофильтра нет экспозиционного фактора.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter