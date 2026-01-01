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B+W BASIC 486 UV/IR cut 46мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива
B+W BASIC 486 UV/IR cut 46мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива
B+W BASIC 486 UV/IR cut 46мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива
B+W BASIC 486 UV/IR cut 46мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива
B+W BASIC 486 UV/IR cut 46мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива

B+W BASIC 486 UV/IR cut 46мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива

B+W
Артикул: OLE-3600

Блокирующий УФ/ИК светофильтр для цифровой съемки диаметром 46 мм  - фильтр специального назначения. Устраняет нежелательные ультрафиолетовые и инфракрасные составляющие света, приводящих к паразитным изображениям и снижению резкости. Предотвращает преобладание определенных цветовых оттенков и отсутствия резкости. Яркость, резкость и точность градации цветов изображения увеличиваются. 

Описание

У светофильтра нет экспозиционного фактора.

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC.

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