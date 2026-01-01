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B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр тёмно-красный для черно-белой съемки 67 мм
B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр тёмно-красный для черно-белой съемки 67 мм
B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр тёмно-красный для черно-белой съемки 67 мм
B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр тёмно-красный для черно-белой съемки 67 мм

B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр тёмно-красный для черно-белой съемки 67 мм

B+W
Артикул: MTG-0680

B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр тёмно-красный для черно-белой съемки 67 мм. 

Тёмно-красный светофильтр B+W BASIC 091 MRC 67 мм для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках. Даёт сюрреалистичный эффект «шторма» (ярко-белые облака на тёмном, почти чёрном небе) в пейзажной и архитектурной фотографии. Красный светофильтр также используется в предметной фотосъемке для репродукции документов, которые стали трудными для чтения из-за деградации чернил. Фактор фильтра: 8. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC, имеет многослойное просветление MRC и диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Описание

B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр тёмно-красный для черно-белой съемки 67 мм

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