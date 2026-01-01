Артикул: OLE-1573

B+W (1100147) BASIC 010 UV MRC 95 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

Ультрафиолетовый светофильтр B+W BASIC 010 UV MRC 95мм нового поколения в оптимизированной оправе со специальным рифлением гарантирует большее удобство в эксплуатации. Блокирует нежелательные УФ компоненты, содержащиеся в дневном свете, и надежно защищает переднюю поверхность объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC с повышенной прочностью к механическому воздействию.