images
images
images
B+W (1100141) BASIC 010 UV MRC 62 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100141) BASIC 010 UV MRC 62 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100141) BASIC 010 UV MRC 62 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W (1100141) BASIC 010 UV MRC 62 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
Артикул: OLE-1569

B+W (1100141) BASIC 010 UV MRC 62 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

Ультрафиолетовый светофильтр B+W BASIC 010 UV MRC 62мм нового поколения в оптимизированной оправе со специальным рифлением гарантирует большее удобство в эксплуатации. Блокирует нежелательные УФ компоненты, содержащиеся в дневном свете, и надежно защищает переднюю поверхность объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC с повышенной прочностью к механическому воздействию.

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC. В комплект поставку входит новая эко упаковка фильтра без использования вредного для здоровья пластика.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

B+W (1100136) BASIC 010 UV MRC 49 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100136) BASIC 010 UV MRC 49 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100136) BASIC 010 UV MRC 49 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
Арт. OLE-1565
B+W (1100136) BASIC 010 UV MRC 49 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
Наличие
более 10 шт

B+W (1100136) BASIC 010 UV MRC 49 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

Ультрафиолетовый светофильтр B+W BASIC 010 UV MRC 49мм нового поколения в оптимизированной оправе со специальным рифлением гарантирует большее удобство в эксплуатации. Блокирует нежелательные УФ компоненты, содержащиеся в дневном свете, и надежно защищает переднюю поверхность объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC с повышенной прочностью к механическому воздействию.

5 790 ₽
В корзину

Видео

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.