B+W (44838) F-Pro S03 MRC 52 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

YongNuo YN608 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.
Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro S03 MRC 52 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Обеспечивает большую насыщенность цветом и повышает цветовую контрастность изображения. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 52.
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YongNuo YN608 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.
Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.