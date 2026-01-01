Godox Ving V860IIIC TTL KIT накамерная вспышка для Canon с пультом и аккумулятором

Описание

Модернизированный литий-ионный аккумулятор большой емкости обеспечивает короткое время перезарядки 1,5 секунды и 480 импульсов на полной мощности, что позволит вам поймать ценный кадр и сэкономить время на замене аккумулятора.

Добавлена возможность быстрого переключения между ручным режимом и автоматическим TTL режимом. V860III обеспечивает невероятно удобный процесс съемки.

Обновленный фиксатор с рычагом быстрого крепления надежно удерживает вспышку при использовании на камере, а также позволяет быстро снять её.

V860III работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут вам получить кадр, соответствующий техническим требованиям и творческим задумкам.

Угол освещения вспышки можно регулировать в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, что позволит эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимаете ли вы широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или снимаете издалека портрет, V860III будет естественным образом освещать объект.

Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0° до 330° и по вертикали от -7° до 120°, что позволяет выбрать необходимый угол отражения при съемке со вспышкой для получения естественного изображения профессионального уровня.

Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4G X, вспышка V860III может управлять несколькими источниками освещения. При использовании вне камеры, V860III также совместима с пультами-радиосинхронизаторами системы Godox X, такими как X1, X2 и т.д.

Характеристики: