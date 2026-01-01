Godox Ving V860IIIC TTL KIT накамерная вспышка для Canon с пультом и аккумулятором

Модернизированный литий-ионный аккумулятор большой емкости обеспечивает короткое время перезарядки 1,5 секунды и 480 импульсов на полной мощности, что позволит вам поймать ценный кадр и сэкономить время на замене аккумулятора.
Добавлена возможность быстрого переключения между ручным режимом и автоматическим TTL режимом. V860III обеспечивает невероятно удобный процесс съемки.
Обновленный фиксатор с рычагом быстрого крепления надежно удерживает вспышку при использовании на камере, а также позволяет быстро снять её.
V860III работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут вам получить кадр, соответствующий техническим требованиям и творческим задумкам.
Угол освещения вспышки можно регулировать в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, что позволит эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимаете ли вы широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или снимаете издалека портрет, V860III будет естественным образом освещать объект.
Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0° до 330° и по вертикали от -7° до 120°, что позволяет выбрать необходимый угол отражения при съемке со вспышкой для получения естественного изображения профессионального уровня.
Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4G X, вспышка V860III может управлять несколькими источниками освещения. При использовании вне камеры, V860III также совместима с пультами-радиосинхронизаторами системы Godox X, такими как X1, X2 и т.д.
Характеристики:
- Модель V860III C
- Совместимые камеры Canon EOS (E-TTL II)
- Режимы управления Е-TTL II и ручной
- Мощность 76 Дж
- Ведущее число 60 (м, ISO100)
- Количество вспышек 480 импульсов (при полной мощности)
- Время перезарядки Около 1,5с
- Длительность импульса 1/300с-1/20000с
- Угол подсветки от 20 до 200 мм
- Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера
- изображения)
- Ручной зум
- Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально
- Компенсация вспышки (FEC) Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)
- Блокировка экспозиции Кнопками <FEL> или <*>
- Подсветка автофокуса Эффективное расстояние (приблиз.)
В центре: 0,6~10м
По краям: 0,6~5 м
- Энергосбережение Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)
- Методы синхронизации беспроводная синхронизация, «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм
- Режимы синхронизации Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- Режим стробоскопа Есть (до 100 импульсов, 199 Гц)
- Пилотный свет LED 2Вт 5300±200К
- Режимы беспроводного управления Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл.
- Беспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99)
- Частотный диапазон 2.4ГГц (2413.0…2465.0МГц)
- Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м
- Источник питания Li-ion батарея VB26 (7,2В / 2600мАч) или VB26A (7,2В / 3000мАч)
- Размеры 195х75х59мм
- Размеры упаковки 225х205х95мм
- Вес 410г/530г (без/с аккумулятором)
- Вес с упаковкой 0.99 кг