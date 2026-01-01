Godox AD-H1200B голова выносная для вспышек AD600B/BM

Описание

ыносная голова подключается вместо импульсной лампы фасонным штекером, а сама лампа подключается к выносной голове.

С подключенной выносной головой можно передвигаться по месту съемки не перемещая саму вспышку (в пределах длины кабеля) либо разместить свет в ранее недоступные для съемки места.

Корпус выносной головы изготовлен из прочного ABS пластика и состоит из двух частей: выносная голова и кронштейн с шарниром. Шарнир позволяет регулировать наклон корпуса головы. Фиксация наклона винтовая с удобной ручкой. В основании кронштейна находится отверстие с поджимным винтом для установки на стойки. В основании посадочного места предусмотрена металлическая втулка.

На выносной голове находятся: разъем для подключения импульсной лампы, светодиод пилотного освещения, металлический байонет Bowens для установки световых модификаторов, рукоятка удержания и отверстие для зонта с винтовой фиксацией.