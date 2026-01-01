Godox A1 вспышка для смартфона

Описание

Благодаря популяризации смартфонов и развитию соцсетей съемка камерой смартфона все шире используется в повседневной жизни. Тем не менее, существующие смартфоны не обладают способностью синхронизировать профессиональные вспышки, что не устраивает людей, предпочитающих фотосъемку с помощью смартфона. Для решения этой проблемы Godox разработал устройство, позволяющее смартфону синхронизировать профессиональные вспышки - вспышка Godox A1.

Позволяет фотографировать с помощью смартфона с использованием профессиональных вспышек.

Позволяет синхронизировать смартфон и профессиональные вспышки с помощью системы Godox X.

Позволяет управлять со смартфона параметрами фотооборудования Godox, такого как вспышки и светодиодные осветители.

Пользователи iPhone могут скачать и установить приложение в APP Store, набрав в поиске «GodoxPhoto»

Характеристики: