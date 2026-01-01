Godox A1 вспышка для смартфона

Благодаря популяризации смартфонов и развитию соцсетей съемка камерой смартфона все шире используется в повседневной жизни. Тем не менее, существующие смартфоны не обладают способностью синхронизировать профессиональные вспышки, что не устраивает людей, предпочитающих фотосъемку с помощью смартфона. Для решения этой проблемы Godox разработал устройство, позволяющее смартфону синхронизировать профессиональные вспышки - вспышка Godox A1.
Позволяет фотографировать с помощью смартфона с использованием профессиональных вспышек.
Позволяет синхронизировать смартфон и профессиональные вспышки с помощью системы Godox X.
Позволяет управлять со смартфона параметрами фотооборудования Godox, такого как вспышки и светодиодные осветители.
Пользователи iPhone могут скачать и установить приложение в APP Store, набрав в поиске «GodoxPhoto»
Характеристики:
- Модель A1
- Ведущее число (при выходной мощности 1/1) Fn=8.1 (Темное помещение, 1м, выходная мощность 1/1)
- Мощность импульса 8Вт
- Цветовая температура 6000К±200К
- Выходная мощность вспышки 5 шагов (1/16-1/1)
- Мощность пилотной светодиодной лампы 1 Вт
- Цветовая температура пилотной светодиодной лампы 5600К±200К
- Дисплей OLED
- Напряжение/выходная сила тока на синхрокабель 3В/3мА
- Вспышка с дистанционный управлением (передача данных 2,4G и 433МГц)
- Функции дистанционного управления Ведущая вспышка, ведомая вспышка
- Количество каналов 2,4G: 32(1-32) 433МГц: 16(1-16)
- Ведомая вспышка 2,4G: 16(0-9, A-F) 433МГц: 6(A-F)
- Источник питания Литиевый аккумулятор (3,8В/1000мА)
- Количество импульсов на полной мощности 700
- Потребление питания в выключенном состоянии <5UA
- Время перезарядки 2,5с
- Индикация уровня заряда Ѵ
- Потребление питания в спящем режиме <8МА
- Режим синхронизации Синхрокабель 2,5мм
- Размеры, ДхШхВ 80х65х23мм
- Вес нетто 110г