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Godox A1 вспышка для смартфона
Godox A1 вспышка для смартфона
Godox A1 вспышка для смартфона
Godox A1 вспышка для смартфона

Godox A1 вспышка для смартфона

Godox
Артикул: MTG-2949

Godox A1 вспышка для смартфона. Вспышка A1 совместима с системами беспроводной передачи 2,4G и 433МГц, может использоваться не только как вспышка для смартфона, но также позволяет синхронизировать смартфон с профессиональными вспышками со множеством функций, обладая великолепной портативностью. 

Описание

Благодаря популяризации смартфонов и развитию соцсетей съемка камерой смартфона все шире используется в повседневной жизни. Тем не менее, существующие смартфоны не обладают способностью синхронизировать профессиональные вспышки, что не устраивает людей, предпочитающих фотосъемку с помощью смартфона. Для решения этой проблемы Godox разработал устройство, позволяющее смартфону синхронизировать профессиональные вспышки - вспышка Godox A1.

Позволяет фотографировать с помощью смартфона с использованием профессиональных вспышек.

Позволяет синхронизировать смартфон и профессиональные вспышки с помощью системы Godox X.

Позволяет управлять со смартфона параметрами фотооборудования Godox, такого как вспышки и светодиодные осветители.

Пользователи iPhone могут скачать и установить приложение в APP Store, набрав в поиске «GodoxPhoto»

Характеристики:

  • Модель  A1
  • Ведущее число (при выходной мощности 1/1) Fn=8.1 (Темное помещение, 1м, выходная мощность 1/1)
  • Мощность импульса 8Вт
  • Цветовая температура 6000К±200К
  • Выходная мощность вспышки 5 шагов (1/16-1/1)
  • Мощность пилотной светодиодной лампы 1 Вт
  • Цветовая температура пилотной светодиодной лампы  5600К±200К
  • Дисплей  OLED
  • Напряжение/выходная сила тока на синхрокабель  3В/3мА   
  • Вспышка с дистанционный управлением (передача данных 2,4G и 433МГц)
  • Функции дистанционного управления  Ведущая вспышка, ведомая вспышка
  • Количество каналов  2,4G: 32(1-32)  433МГц: 16(1-16)
  • Ведомая вспышка  2,4G: 16(0-9, A-F)  433МГц: 6(A-F)
  • Источник питания  Литиевый аккумулятор (3,8В/1000мА)
  • Количество импульсов на полной мощности  700
  • Потребление питания в выключенном состоянии  <5UA
  • Время перезарядки  2,5с
  • Индикация уровня заряда  Ѵ
  • Потребление питания в спящем режиме  <8МА
  • Режим синхронизации  Синхрокабель 2,5мм
  • Размеры, ДхШхВ  80х65х23мм
  • Вес нетто  110г

Комплектация

  •  Вспышка A1         
  • USB кабель тип С                                             
  •  Наклейки - 2 шт

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