Артикул: OLE-2048

Godox LUX Senior вспышка накамерная

Накамерная складная вспышка в ретро-стиле оснащена складным серебристым рефлектором. Режим автоматической вспышки (А) и режим ручной вспышки (М). Время перезарядки менее 3 с.