Godox LUX Senior вспышка накамерная
Godox
Артикул: OLE-2048

Godox LUX Senior вспышка накамерная

Накамерная складная вспышка в ретро-стиле оснащена складным серебристым рефлектором. Режим автоматической вспышки (А) и режим ручной вспышки (М). Время перезарядки менее 3 с.

Описание

Характеристики:

  • Ведущее число (1/1) GN14 (ISO100, в метрах)
  • Совместимые камеры Fujifilm, Canon, Nikon, Olympus, Sony
  • Цветовая температура 6000K±200K
  • Мощность вспышки 7 уровней: 1/1-1/64
  • Фокусное расстояние 28 мм (фиксированное значение)
  • Время перезарядки <3с
  • Количество импульсов на полной мощности 150
  • Способы синхронизации Горячий башмак, синхрокабель
  • Литиевый аккумулятор 3.7В 1700мАч
  • Размер 84мм x 114мм x 176мм
  • Вес 227 г

Комплектация

  • Накамерная вспышка LUX Senior
  • Чехол
  • Кабель USB - USB Type-C
  • Синхрокабель

