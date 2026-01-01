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Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор
Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор
Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор
Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор
Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор
Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор

Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор

Rogue
Артикул: NVF-7359

Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector – гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Имеет белую отражающую поверхность. Размер, см – 18х25. Для формирования светового потока по своему усмотрению пользователь может изгибать отражатель под необходимым углом.

Описание

Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор

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