Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector рефлектор

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - SMALL Reflector – гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Имеет белую отражающую поверхность. Размер, см – 18х25. Для формирования светового потока по своему усмотрению пользователь может изгибать отражатель под необходимым углом.
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