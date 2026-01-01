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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - LARGE Soft Box Kit – набор, сочетающий в себе компактность и все преимущества софтбокса.
Имея в комплекте белую, черную и серебристую панели, пользователь может формировать тот световой рисунок, который необходим на данном этапе съемки. При помощи крепления, которое регулируется, панель может быть закреплена практически на любую вспышку. Размер, см – 25,4х28,8. Вес, г – 250.
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