Артикул: NVF-7357

Rogue ExpoImaging Rogue FlashBender 2 - LARGE Soft Box Kit – набор, сочетающий в себе компактность и все преимущества софтбокса.

Имея в комплекте белую, черную и серебристую панели, пользователь может формировать тот световой рисунок, который необходим на данном этапе съемки. При помощи крепления, которое регулируется, панель может быть закреплена практически на любую вспышку. Размер, см – 25,4х28,8. Вес, г – 250.