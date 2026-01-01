Profoto (101224) Wide Lens рассеиватель для А1

Артикул: MTG-0161

Лёгкий и портативный рассеиватель Profoto (101224) Wide Lens для A1 идеально подходит для групповых портретов. Легко крепится на накамерную вспышку и прочно удерживается с помощью магнитного крепления. Может использоваться в сочетании с другими светоформирующими инструментами.