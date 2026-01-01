Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1

Артикул: MTG-0160

Легкий и компактный рассеиватель Profoto (101223) Bounce card быстро монтируется на магнитную головку накамерной вспышки A1. Обычно используется с головкой вспышки, имеющей наклон вверх на 45 градусов. Освещение получается более направленным и в то же время мягким, сохраняя при этом большую часть мощности вспышки. Отражатель можно использовать в сочетании с другими светоформирующими инструментами для A1. Все это позволит вам более креативно работать со светом.