Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Легкий и компактный рассеиватель Profoto (101223) Bounce card быстро монтируется на магнитную головку накамерной вспышки A1. Обычно используется с головкой вспышки, имеющей наклон вверх на 45 градусов. Освещение получается более направленным и в то же время мягким, сохраняя при этом большую часть мощности вспышки. Отражатель можно использовать в сочетании с другими светоформирующими инструментами для A1. Все это позволит вам более креативно работать со светом.
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