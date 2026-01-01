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Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1
Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1
Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1
Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1
Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1

Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1

Profoto
Артикул: MTG-0160

Легкий и компактный рассеиватель Profoto (101223) Bounce card быстро монтируется на магнитную головку накамерной вспышки A1. Обычно используется с головкой вспышки, имеющей наклон вверх на 45 градусов. Освещение получается более направленным и в то же время мягким, сохраняя при этом большую часть мощности вспышки. Отражатель можно использовать в сочетании с другими светоформирующими инструментами для A1. Все это позволит вам более креативно работать со светом.

Описание

Profoto (101223) Bounce card рассеиватель для А1

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