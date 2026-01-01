Profoto (101222) Dome diffuser рассеиватель для А1

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Световой купольный рассеиватель Profoto (101222) Dome diffuser легко и быстро монтируется на вспышку А1 с помощью магнитного крепления. Расширяет угол охвата светом до 180 градусов. Создает мягкий, рассеянный свет. Легкий и портативный рассеиватель отлично подходит для съемки людей. Может использоваться в сочетании с другими светоформирующими инструментами.
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