Profoto (101222) Dome diffuser рассеиватель для А1

Артикул: MTG-0159

Световой купольный рассеиватель Profoto (101222) Dome diffuser легко и быстро монтируется на вспышку А1 с помощью магнитного крепления. Расширяет угол охвата светом до 180 градусов. Создает мягкий, рассеянный свет. Легкий и портативный рассеиватель отлично подходит для съемки людей. Может использоваться в сочетании с другими светоформирующими инструментами.