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Profoto (101207) Soft Bounce мягкий отражатель для А1
Profoto (101207) Soft Bounce мягкий отражатель для А1
Profoto (101207) Soft Bounce мягкий отражатель для А1
Profoto (101207) Soft Bounce мягкий отражатель для А1

Profoto (101207) Soft Bounce мягкий отражатель для А1

Profoto
Артикул: MTG-0157

Отражатель Profoto (101207) Soft Bounce для накамерной вспышки A1 отлично подходит для ситуаций, когда нужен мягкий рассеянный свет, например, для портретной съемки. Легко устанавливается и снимается с помощью магнитного крепления. Его можно использовать в сочетании с другими светоформирующими инструментами для A1, например, с цветными фильтрами Gel Kit. Поставляется в удобном защитном чехле.

Описание

Отражатель Profoto (101207) Soft Bounce для A1 легко раскладывается и складывается, весит совсем немного (104 г), так что не утомит вас в течение дня. Устанавливается с помощью магнитного крепления. Это удобный и функциональный способ фиксации отражателя на круглой голове вспышки. Soft Bounce выполнен из специальной многослойной ткани, обеспечивающей максимальное рассеивание лучей при высоком индексе светоотражения. Благодаря нейтральному тону рабочая поверхность Profoto (101207) Soft Bounce не окрашивает свет. Отражатель Profoto (101207) Soft Bounce для A1 обеспечивает мягкое рассеянное освещение и отлично подходит для съемки людей и портретов, для выездной съемки, когда под рукой нет подходящей отражающей поверхности.

Характеристики:

  • Размеры - 19х15,5х9,5 см
  • Вес - 104 г

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