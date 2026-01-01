Profoto (101207) Soft Bounce мягкий отражатель для А1

Описание

Отражатель Profoto (101207) Soft Bounce для A1 легко раскладывается и складывается, весит совсем немного (104 г), так что не утомит вас в течение дня. Устанавливается с помощью магнитного крепления. Это удобный и функциональный способ фиксации отражателя на круглой голове вспышки. Soft Bounce выполнен из специальной многослойной ткани, обеспечивающей максимальное рассеивание лучей при высоком индексе светоотражения. Благодаря нейтральному тону рабочая поверхность Profoto (101207) Soft Bounce не окрашивает свет. Отражатель Profoto (101207) Soft Bounce для A1 обеспечивает мягкое рассеянное освещение и отлично подходит для съемки людей и портретов, для выездной съемки, когда под рукой нет подходящей отражающей поверхности.

Характеристики: