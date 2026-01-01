PocketWizard AC7 чехол экранирующий для вспышки

Описание

Жесткий чехол AC7 снабжен двумя резьбовыми втулками 1/4" для фиксации на осветительных стойках, моноподах и т. п. в вертикальном или горизонтальном положении, а также держателем зонта. Чехол AC7 (в отличие от AC5) не закрывает ЖК-экран и органы управления экранируемой вспышки. Большинство аксессуаров (таких как соты, тубусы, рассеиватели) без помех крепятся на вспышке совместно с AC7.