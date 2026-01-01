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PocketWizard AC7 чехол экранирующий для вспышки
PocketWizard AC7 чехол экранирующий для вспышки

PocketWizard AC7 чехол экранирующий для вспышки

PocketWizard
Артикул: PSL-110

PocketWizard AC7 – чехол экранирующий для вспышки. Предназначен для снижения помех в радиоэфире при работе некоторых вспышек Canon (580EX II, 580EX и 430EX) и увеличения эффективности использования радиосинхронизаторов PocketWizard MiniTT1/FlexTT5.

 

 

 

 

Описание

Жесткий чехол AC7 снабжен двумя резьбовыми втулками 1/4" для фиксации на осветительных стойках, моноподах и т. п. в вертикальном или горизонтальном положении, а также держателем зонта. Чехол AC7 (в отличие от AC5) не закрывает ЖК-экран и органы управления экранируемой вспышки. Большинство аксессуаров (таких как соты, тубусы, рассеиватели) без помех крепятся на вспышке совместно с AC7.

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