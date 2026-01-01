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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumiquest Softbox II LQ-109 – отражатель на вспышку применяется для смягчения теней и устранения эффекта красных глаз. Сконструирован специально для вспышек с неизолированной лампой - Lumedyne, Quantum Q Flash и Sunpack 120J.
Потеря света – 11/4 диафрагмы.
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