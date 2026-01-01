FST MP-30 отражатель для накамерной вспышки

Артикул: OLE-0828

FST MP-30 – складной рассеиватель для смягчения света от встроенной вспышки фотоаппарата или небольшой выносной вспышки. Изготовлен из тонкой синтетической ткани на металлической пружине. Легко устанавливается на большинство объективов и обеспечивает мягкое освещение, убирая глубокие тени. Размер 20х30 см. Комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.