FST MP-30 отражатель для накамерной вспышки

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
FST MP-30 – складной рассеиватель для смягчения света от встроенной вспышки фотоаппарата или небольшой выносной вспышки. Изготовлен из тонкой синтетической ткани на металлической пружине. Легко устанавливается на большинство объективов и обеспечивает мягкое освещение, убирая глубокие тени. Размер 20х30 см. Комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.
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