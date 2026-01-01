Flama FL-430EX-G пластиковый рассеиватель для Canon 430EX

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama FL-430EX-G – позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой Canon 430EX, 430EX II.
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